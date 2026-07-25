Визначилася суперниця Снігур у фіналі турніру WTA в Празі
Гра відбудеться 26 липня
близько 5 годин томуПідписатися в
Австрійка Ліллі Таггер (WTA 74) стала суперницею української тенісистки Дар'ї Снігур (WTA 54) у фіналі турніру WTA 250 у Празі (Чехія).
У півфіналі Таггер перемогла другу сіяну чешку Барбору Крейчикову — 6:7(4), 6:3, 7:6(5). Матч тривав майже три години.
Тенісистки раніше між собою не грали. Переможниця здобуде свій перший титул на рівні WTA.
Фінал відбудеться в неділю, 26 липня. Початок — о 14:00 за київським часом.
Снігур вперше в кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA.
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