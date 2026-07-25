Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в коментарі YouTube-каналу Полісся розповів про свої враження від відвідування фінального матчу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Український боксер зізнався, що під час турніру змінював свої вболівальницькі симпатії, та розповів про зустрічі зі зірками світового спорту:

Неймовірний фінал! Я дуже радий, що Іспанія перемогла. Хоча з початку турніру я вболівав за Кріштіану і Португалію, але коли Кріш вже поїхав додому, то підтримував Іспанію. Неймовірний фінал, дуже радий, що вони виграли. Поспілкувався з хлопцями: з Рамосом зустрівся, з Андрієм Миколайовичем Шевченком, ще з деякими зірками футболу, боксу й кіно. Так що тур був крутий. Олександр Усик

Нагадаємо, у фінальному поєдинку Мундіалю збірна Іспанії здобула мінімальну перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0.

У Великій Британії назвали ім'я наступного суперника Усика.