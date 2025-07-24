Денис Сєдашов

Колишній американський боксер Лайонелл Томпсон в інтерв’ю Pro Boxing Fans поділився прогнозом на один із найочікуваніших боїв року — поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО) та непереможним Терренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), який відбудеться у вересні.

На думку Томпсона, у перших раундах Кроуфорд може виглядати конкурентно, але далі ситуація зміниться не на його користь:

Кроуфорд — дуже талановитий, але часом занадто сміливий. Думаю, він ще зможе перегравати Канело до 5–6 раунду, але далі я сильно за нього переживаю. Канело звик до важкої ваги, він знає, як працювати з «здоров’яками». Лайонелл Томпсон

Також ексбоксер підкреслив, що вага може зіграти ключову роль у бою:

Канело почне вкладатися в удари по корпусу, плечах, стегнах ближче до екватора бою. А Кроуфорд не проводив жодного проміжного поєдинку, щоб звикнути до нової ваги. Це ризикований крок. Зайві кілограми можуть сильно втомити. У Канело є удар, і в пізніх раундах усе може для Терренса завершитись погано. Лайонелл Томпсон

WBO оновила рейтинг другої середньої ваги: Кроуфорд – перший.