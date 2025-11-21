«Вийду в ринг із Тайсоном Ф’юрі». Джейк Пол назвав наступного суперника після Джошуа
Відеоблогер впевнений, що перемога над Ей Джеєм стане ключовим кроком до бою з Циганським королем
близько 17 годин тому
Американський відеоблогер і боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) у соцмережах поділився емоціями перед майбутнім поєдинком проти ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Пол упевнений, що на нього чекає історичний тріумф.
Це буде найбільша сенсація в історії боксу.
Я нокаутую цього хлопця, а вже наступного року ми вийдемо в ринг із Тайсоном Ф’юрі.
Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол відбудеться у грудні 2025 року. Боксери отримають космічні гонорари.
