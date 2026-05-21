Всі квитки на поєдинок між Усиком та Верховеном офіційно розпродано
Шоу відбудеться 23 травня у Гізі
близько 3 годин тому
Усик та Ріко / Фото - DAZN
Всі квитки на поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном було офіційно розпродано.
Бій між лідером хевівейту та 37-річним нідерландцем пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.
Квитки на вечір боксу Glory in Giza: Undefeated Icons, який відбудеться біля Піраміди Гізи, коштували від 2 100 єгипетських фунтів (близько 1 900 гривень) до 5 800 єгипетських фунтів (близько 4 750 гривень).
Нагадаємо, у Великій Британії заявили, що Усик нокаутом не зможе перемогти Верховена.
