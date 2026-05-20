У Великій Британії заявили, що Усик нокаутом не зможе перемогти Верховена
Ріко може здивувати?
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон для Boxing King Media поділився думками про поєдинок володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
«Не думаю, що це буде дострокова перемога. Гадаю, Усик переможе за очками.
Думаю, Ріко буде в чудовій фізичній формі, дуже сильним. Порівняно з Усиком він обмежений у плані техніки, але, на мою думку, він зможе пройти всю дистанцію.
Він буде хапати й клінчувати. Хіба що рефері втрутиться і врятує його, але одностороннього побиття не буде».
Поєдинок відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.
