Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон для Boxing King Media поділився думками про поєдинок володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

«Не думаю, що це буде дострокова перемога. Гадаю, Усик переможе за очками.

Думаю, Ріко буде в чудовій фізичній формі, дуже сильним. Порівняно з Усиком він обмежений у плані техніки, але, на мою думку, він зможе пройти всю дистанцію.

Він буде хапати й клінчувати. Хіба що рефері втрутиться і врятує його, але одностороннього побиття не буде».