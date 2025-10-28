Лопес — про бій зі Стівенсоном: «Я вже хочу вийти в ринг, але процес затягнувся»
Боксер хоче якомога швидше повернутися в ринг
близько 1 години тому
Американський боксер Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) поділився подробицями щодо свого наступного поєдинку, який може бути оголошено вже найближчими днями.
В ефірі подкасту Ten Eight Лопес зізнався, що ситуація з організацією бою проти Шакура Стівенсона (24-0, 11 KO) його дратує, однак він сподівається, що офіційне підтвердження угоди відбудеться цього тижня.
Так, я теж чекаю. Трохи роздратований, не очікував, що все так затягнеться. Я вже хочу вийти в ринг, але були деякі моменти, які ми з командою намагалися владнати перед фінальним підписанням.
Я навіть не думаю, що документи для Шакура вже готові, але всі постійно питають мене про цей бій. Почув гарні новини — можливо, цього тижня все нарешті оформлять.
Теофімо Лопес анонсував бій із Шакуром Стівенсоном.