Чемпіон WBO European у надважкому дивізіоні Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) для Sport.ua прокоментував перемогу над колишнім претендентом на титул чемпіона світу Маріушом Вахом (39-13, 20 КО).

«Оскільки суперник помітно переважав в вазі, то налаштовувався домінувати за рахунок рухливості й точних ударів по корпусу з середньої дистанції. Мені багато вдавалося, хоча слід віддати належне й Ваху, який доволі вміло захищався.

Вважаю, що повністю контролював хід поєдинку. Лише на середині дистанції дещо знизив активність й поляк намагався дошкуляти дальніми «пострілами». Та чемпіонські раунди знову були за мною й звитяга за очками сумнівів не викликала. Єдине чим не задоволений, що в кількох швидкісних атаках не допрацював до кінця й тому не завершив бій достроково.

Це була моя 18-та перемога в 19 поєдинках на профі-рингу.

Що далі? Сподіваюся, що в найближчі місяці знову вийду в ринг. Мої промоутери докладають зусиль, аби це був бій за версією WBO, але в більш престижній категорії – International».