Вихрист проведе титульний бій з польським важковаговиком
Поєдинок відбудеться 25 березня
40 хвилин тому
Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (17-1, 11 КО) проведе наступний поєдинок проти польського важковаговика Маріуша Ваха (39-12, 20 КО).
10-раундовий бій за титул WBO European у хевівейті запланований на 25 березня. Поєдинок відбудеться у Будапешті (Угорщина).
У своєму попередньому бою Вихрист здобув перемогу нокаутом уже в першому раунді, здолавши Тодорче Цвєткова та завоювавши європейський пояс.
