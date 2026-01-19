Український боксер надважкого дивізіону Віктор Вихрист (17-1, 11 КО) для Sport.ua прокоментував перемогу в поєдинку проти македонського боксера Тодорче Цвєткова (14-4, 11 КО).

«Насамперед, слід уточнити, що це був титульний бій не за версією WBO Intercontinental, як повідомлялося в пресі. Але здобута звитяга дозволяє мені тепер претендувати на більш високі позиції саме за версією WBO. Це неабиякий стимул.

Що ж до безпосередньо поєдинку, який відбувся в Фленсбурзі, то, звісно, не думав, що все закінчиться так швидко. Адже Цвєтков – досвідчений боксер, в активі якого 11 перемог нокаутом. Важливо було тримати його на дистанції й використовувати перевагу в зрості, атакуючи дальніми ударами. Цей план повністю спрацював. Після серії ударів по корпусу балканця все закінчилося нокаутом вже на 29 секунді.

Що далі? Мої промоутери обіцяють, що наступний бій відбудеться вже в березні. Не виключено, що в андеркарді якогось титульного поєдинку за іншою версією».