Вихрист переміг Ваха одноголосним рішенням суддів у Будапешті
Українець захистив звання чемпіона WBO European
близько 2 годин тому
Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) провів успішний захист титулу WBO European. У поєдинку, який відбувся в Будапешті (Угорщина), українець переміг досвідченого поляка Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).
Бій тривав усю дистанцію та завершився перемогою Вихриста одноголосним рішенням суддів. На кону стояв пояс WBO European.
Колишній суперник Кличка перед боєм переважив Вихриста на 18 кілограмів.
