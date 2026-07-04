Вихрист залишив топ-10 рейтингу WBO, Ітаума – на вершині, Дюбуа – чемпіон
У трійці найкращих – Хргович та Джошуа
10 хвилин томуПідписатися в
Всесвітня боксерська організація (WBO) на своєму офіційному сайті оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкому дивізіоні.
Український чемпіон WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) опустився на 1 позицію та займає 11-те місце.
Чемпіоном WBO залишається Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО).
Рейтинг WBO у надважкому дивізіоні
1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
2. Філіп Хргович (Хорватія)
3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
5. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
6. Чжан Чжилей (Китай)
7. Баходир Жалолов (Узбекистан)
8. Деонтей Вайлдер (США)
9. Джаред Андерсон (США)
10. Френк Санчес (Куба)
11. Віктор Вихрист (Україна)
Нагадаємо, 25 березня Вихрист переміг Ваха одноголосним рішенням суддів у Будапешті.