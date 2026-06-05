Вордлі та Джошуа – в топ-5 рейтингу WBO, Вихрист зберіг свої позиції
На вершині – непереможений британський нокаутер
близько 4 годин томуПідписатися в
Всесвітня боксерська організація (WBO) на своєму офіційному сайті оновила рейтинг найкращих боксерів надважкого дивізіону.
Український чемпіон WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) залишився на 10-й сходинці рейтингу.
Чемпіоном WBO став Даніель Дюбуа, Фабіо Вордлі після своєї поразки опинився на 4-му місці. Олександр Усик володіє титулами інших авторитетних організацій і через це не може бути включеним в рейтинг WBO.
Рейтинг WBO. Хевівейт
1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
2. Філіп Хргович (Хорватія)
3 (4). Ентоні Джошуа (Велика Британія)
4 (-). Фабіо Вордлі (Велика Британія)
5. Чжан Чжілей (Китай)
6. Джаред Андерсон (США)
7. Деонтей Вайлдер (США)
8. Баходир Жалолов (Узбекистан)
9. (-) Френк Санчес (Куба)
10. Віктор Вихрист (Україна)
11. Нельсон Хіса (Албанія)
12. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
13. Соломон Дакрес (Велика Британія)
14. Густаво Трухільо (Куба)
15. Брендон Мур (США)
Нагадаємо, у березні Вихрист переміг Ваха одноголосним рішенням суддів на шоу у Будапешті.