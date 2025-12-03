WBC призначила бій, який визначить наступного претендента на титул Усика
Переможець поєдинку отримає право битися за титул чемпіона світу
близько 5 годин тому
Світова боксерська рада (WBC) на 63-му Конгресі оголосила про проведення бою у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО) та Лоуренсом Околі (22-1, 16 КО).
Переможець отримає статус офіційного претендента на пояс WBC, яким наразі володіє Олександр Усик (24-0, 15 КО).
Мозес Ітаума наступний бій проведе проти Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО) наприкінці січня 2026 року.
На цей час Околі є власником титулу WBC Silver.
