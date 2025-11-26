WBO перенесла промоутерські торги щодо бою Сміт – Моррель
Часу у команд боксерів залишилося небагато
близько 3 годин тому
WBO перенесла промоутерські торги щодо бою між тимчасовим чемпіоном WBO у напівважкому дивізіоні Каллумом Смітом (31-2, 22 КO) та кубинцем Девідом Моррелем (12-1, 9 КО).
Про це для BoxingScene розповів президент організації Густаво Олівері. Вони мали відбутись вчора, 25 листопада.
«Matchroom Boxing попросила продовжити термін на тиждень для досягнення домовленості щодо умов. Команда Моррелля не заперечувала, і тому сторони мають час до 23.00 п’ятниці, 28 листопада, щоб укласти угоду».
Моррель у своєму останньому поєдинку, який відбувся 12 липня, здолав роздільним рішенням суддів росіянина з австралійським паспортом Імама Хатаєва.
Сміт у лютому переміг одностайним рішенням британця Джошуа Буатсі та завоював титул тимчасового чемпіона.
Нагадаємо, переможець стане претендентом на пояс Дмитра Бівола, який готується до поверненняв ринг в січні 2026 року.