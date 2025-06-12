WBO призначить бій між за титул, який втратив Кішон
Всесвітня боксерська організація дала шанс лідерам рейтингу
37 хвилин тому
WBO (Всесвітня боксерська організація) цього тижня замовить поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією організації в легкому дивізіоні між американським боксером Абдуллою Мейсоном (19-0, 17 KO) та британцем Семом Ноуксом (17-0, 15 КО). Про це повідомляє BoxingScene.
Колишній володар поясу Кішон Девіс втратив його, проваливши зважування перед боєм з Едвіном Де Лос Сантосом. Сем та Абдулла – перші два номери рейтингу.
Мейсон 7 червня провів поєдинок проти боксера з Намібії Джеремії Накатіли, якого переміг технічним нокаутом у 5-му раунді.
Ноукс востаннє виходив на ринг 10 травня, нокаутувавши Патріка Балажа з Чехії.
Раніше Кішон оголосив про зміну вагової категорії.
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