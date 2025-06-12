Володимир Кириченко

WBO (Всесвітня боксерська організація) цього тижня замовить поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією організації в легкому дивізіоні між американським боксером Абдуллою Мейсоном (19-0, 17 KO) та британцем Семом Ноуксом (17-0, 15 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Колишній володар поясу Кішон Девіс втратив його, проваливши зважування перед боєм з Едвіном Де Лос Сантосом. Сем та Абдулла – перші два номери рейтингу.

Мейсон 7 червня провів поєдинок проти боксера з Намібії Джеремії Накатіли, якого переміг технічним нокаутом у 5-му раунді.

Ноукс востаннє виходив на ринг 10 травня, нокаутувавши Патріка Балажа з Чехії.

Раніше Кішон оголосив про зміну вагової категорії.