«Я хочу битися». Енді Руїс викликав Усика на поєдинок
Також Енді назвав ще трьох боксерів, з якими готовий зустрітися у ринзі
близько 3 годин тому
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) отримав виклик на поєдинок від Енді Руїса (35-2-1, 22 KO).
В інтерв’ю для Covers мексиканський боксер розповів, з ким би хотів зустрітися в ринзі у майбутньому, та підтвердив готовність битися з Вайлдером після багаторічних чуток про можливий поєдинок.
Олександр Усик, Тайсон Ф’юрі, Ентоні Джошуа і, звісно, Деонтей Вайлдер — це ті четверо, з ким я хочу битися. Це великі імена… Але я знаю, що вони все ще недооцінюють цього мексиканця.
