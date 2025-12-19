Ф’юрі готовий поставити 1 млн фунтів на перемогу Джейка Пола у бою з Джошуа
Британський боксер запевнив, що вважає Джошуа «вичерпаним»
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) зробив гучну заяву в інтерв’ю, опублікованому на акаунті IFL TV, щодо майбутнього бою між Джейком Полом (12–1, 7 KO) та Ентоні Джошуа (28–4, 25 KO). Британський боксер запевнив, що вірить у сенсаційний результат і готовий поставити 1 мільйон фунтів стерлінгів на перемогу блогера.
Якщо вони вийдуть на ринг, я поставлю 1 мільйон фунтів на Джейка Пола.
