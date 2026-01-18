Команда Баколе заявила про готовність до поєдинку з Ітаумою
Біллі Нельсон підтвердив, що команда Мартіна зацікавлена в бою з британським проспектом
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Біллі Нельсон, тренер конголезького боксера надважкої ваги Мартіна Баколе (21-2, 16 KO), поділився думками про можливий поєдинок свого підопічного з британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО). Слова наводить Boxing Social.
Ми хочемо битися з Ітаумою. Жодних проблем. У серпні його ім’я згадувалося, але пропозиції так і не було, а потім він бився з Ділліаном Вайтом.
Ми дали зрозуміти, що готові провести з ним поєдинок. Нам зробили пропозицію, ми відповіли контрпропозицією. Більше від них ми нічого не чули.
Бій Ітауми — Франкліна перенесено: відомі причина та нова дата.