Біллі Нельсон, тренер конголезького боксера надважкої ваги Мартіна Баколе (21-2, 16 KO), поділився думками про можливий поєдинок свого підопічного з британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО). Слова наводить Boxing Social.

Ми хочемо битися з Ітаумою. Жодних проблем. У серпні його ім’я згадувалося, але пропозиції так і не було, а потім він бився з Ділліаном Вайтом.

Ми дали зрозуміти, що готові провести з ним поєдинок. Нам зробили пропозицію, ми відповіли контрпропозицією. Більше від них ми нічого не чули.