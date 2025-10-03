Іменитий тренер Роберт Гарсія висловився про можливу травму Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) ще до мегафайту з Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Ніколи не було бою, де б ми сказали б, що джеб Канело був найкращим, і він доносив його так багато разів, або що він такий активний зі своїм джебом. Особливо, коли він б'ється проти шульги. Я не думаю, що є якісь виправдання. Я вважаю, Кроуфорд був набагато кращим, і він зробить те саме в реванші, якщо він відбудеться і Кроуфорд буде на 100% здоровий. У багатьох бійців, які б'ються, вони мають багато травм. Є багато проблем, які відбуваються під час табору. Є бійці, які б'ються з різними травмами чи чимось подібним.

Можливо, наближається реванш, і вони використовують це, щоб було виправдання, і що реванш нібито буде набагато кращим. Я можу бачити це так, тому що залучені великі гроші, і реванш буде величезним, особливо, якщо люди вірять у те, що він мав травму, і він не викидав джеб. Канело у будь-якому разі ніколи не викидає багато джебів.