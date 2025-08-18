Тренер Вайта: «Ділліан не зміг оговтатися після сильного удару»
Бадді МакГірт пояснив, що стало ключовим моментом у бою
близько 2 годин тому
Тренер Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) Бадді МакГірт прокоментував поразку свого підопічного від Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO).
Досвідчений наставник поділився враженнями після бою в інтерв’ю Boxing King Media, пояснивши, що саме стало ключовим моментом у протистоянні.
Він пропустив удар і не зміг оговтатися. Це все, що можна сказати. Він отримав потужний удар і не зміг відновитися, а рефері прийняв рішення так, як вважав за потрібне. Я знаю, що Ділліан — хороший боєць, і впевнений, що він ще здатен показати себе. Але Ітаума справді сильний і, без сумніву, майбутній чемпіон світу.
Нагадаємо, на минулих вихідних Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у 1-му раунді. Була інформація, що Туркі Аль аш-Шейх хотів би побачити бій Усика і Ітауми наступним.