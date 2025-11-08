«Залишив сили в залі». Майк Тайсон — про свою невдачу у поєдинку проти Джейка Пола
Легендарний боксер визнав, що недооцінив важливість відпочинку
5 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі американець Майк Тайсон пояснив причину своєї поразки в поєдинку проти популярного блогера та боксера Джейка Пола. Слова наводить портал Bloody Elbow.
Після того бою я багато чого зрозумів. Тоді я залишив більшу частину себе в залі — тренувався занадто багато й занадто інтенсивно. Мені потрібно було більше відпочивати та розслабитися.
Нагадаємо, бій між Тайсоном і Полом відбувся 16 листопада й завершився перемогою відеоблогера одноголосним рішенням суддів.
