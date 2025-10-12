Льюїс назвав бійця, який завдав йому найсильнішого удару – це не Майк Тайсон та не Кличко
Леннокс згадав протистояння з Бріггсом
близько 2 годин тому
Фото: Boxing Scene
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс в інтерв’ю The Ring виділив Шеннона Бріггса якк бійця, який доносив до нього найважчий удар:
Йому бракувало витривалості, але Бріггс точно знав, як використовувати вагу свого тіла для донесення удару. На жаль, для Шеннона, коли ти протистоїш мені, однієї сили недостатньо.
