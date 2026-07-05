Жертва Усика із Росії готовий провести бій проти Ітауми
Чемпіон WBA продовжує перебувати в пошуках суперника
близько 2 годин томуПідписатися в
Альберт Сієста, промоутер російського чемпіона WBA у надважкому дивізіоні Мурата Гассієва (33-2, 26 КО), для Seconds Out розповів, з ким його клієнт хотів битися замість француза Тоні Йоки (15-3, 12 КО), який знявся через травму.
«Він подивився бій Ітауми із Джермейном Франкліном, і тренер одразу мені зателефонував: «Хочу його. Будь ласка, будь ласка, будь ласка».
Коли я звернувся до Френка [Воррена], то сказав: «Френку, нас влаштовує варіант з Ітаумою. Нехай виходить на бій».
Вони відповіли: «Ого. Гаразд. Подивимося. Повернемося до цього питання пізніше».
Раніше повідомлялося, що Йоку може замінити Джо Джойс, у якого заплановано бій у тому ж карді.
Нагадаємо, Гассієв став повноцінним чемпіоном світу за версією WBA після відмови Усика від титулів.