Альберт Сієста, промоутер російського чемпіона WBA у надважкому дивізіоні Мурата Гассієва (33-2, 26 КО), для Seconds Out розповів, з ким його клієнт хотів битися замість француза Тоні Йоки (15-3, 12 КО), який знявся через травму.

«Він подивився бій Ітауми із Джермейном Франкліном, і тренер одразу мені зателефонував: «Хочу його. Будь ласка, будь ласка, будь ласка».

Коли я звернувся до Френка [Воррена], то сказав: «Френку, нас влаштовує варіант з Ітаумою. Нехай виходить на бій».

Вони відповіли: «Ого. Гаразд. Подивимося. Повернемося до цього питання пізніше».