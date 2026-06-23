Хорватський боксер суперважкої ваги Філіп Хргович (20-1, 15 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти британського проспекта Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО). Слова наводить Ring Magazine.

Експретендент на титул чемпіона світу підтримав прогноз свого менеджера Кіта Коннеллі щодо дострокової перемоги у стартовій трихвилинці.

Звісно, друже. Подивися на мене, торкнися. Я міцний, як скеля. Я можу нокаутувати коня.

Тож, звичайно, я в це вірю. Він починає бій дуже швидко, а я зазвичай не починаю швидко. Я повільно входжу в бій. Але цього разу почну швидко. Мені треба тренуватися, щоб швидко стартувати.

І я хочу вступити з ним у справжню бійку. Не хочу надто багато боксувати з ним. Хочу піти в розмін і подивитися, наскільки він насправді жорсткий.