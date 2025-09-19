Американський суперважковаговик Річард Торрес (13-0, 11 KO) для BoxingScene повідомив, що готовий провести поєдинок із британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

«Я хочу бій у Великій Британії. Вордлі, Ітаума, навіть Джонні Фішер. Я не викликаю тільки Фрейзера Кларка, тому що він мій олімпійський брат, і я ціную його, я люблю цього хлопця. Але якщо хтось хоче побитися, то я зроблю це із задоволенням. Я дійсно вважаю, що деякі з цих боїв будуть величезними, особливо у Великій Британії. Там приголомшливі фанати. Було здорово приїхати до Великої Британії. Там усі розбираються в боксі, і за цим неймовірно спостерігати. Я б із радістю побився там, щоб трохи краще показати свої навички.

Ітаума – приголомшливий боєць. Я думаю, що він дійсно показав свою майстерність, особливо в бою з Ділліаном Вайтом. Це був неймовірний виступ. Так що я дуже радий за нього. Я вважаю його відмінним хлопцем. Але, незважаючи на це, я на 100 відсотків упевнений у своїх здібностях як бійця. Я б із задоволенням вийшов із ним на ринг. Я думаю, що у нас будуть чудові бої, якщо один із нас перетне океан».