52-річний нігерійський боксер надважкого дивізіону Айк Ібеабучі (21-0, 16 КО) в інтерв'ю WBN кинув виклик володарю титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО).

«Ти – абсолютний чемпіон. Ти – чемпіон України. Бийся зі мною у Києві у 2026 році.

Світ хоче побачити, чи справді повернувся старий вогонь. Коли я переможу Кабіру, ​​я доведу свої права на твої титули, Усику.

Я зробив свою частину роботи, я позбувся від іржі двох десятиліть. Тепер я звертаюся до єдиної людини, яка має значення: ти говориш про боротьбу за свій народ. Я пропоную тобі шанс зробити саме це: захистити свої титули, захистити свою країну.

Неважливо, чи буде бій в Україні, чи в Великій Британії, чи в Нігерії, чи в США. Моя нокаутуюча сила однакова. Моя сила має візу, яка дозволяє їй подорожувати по всьому світу.

Я нокаутую тебе, Усику, так само, як Джордж Форман нокаутував Майкла Мурера. Я отримаю титули, які по праву належать мені, і стану найстаршим чемпіоном у надважкій вазі в історії.

Кажуть, що швидкість згасає, витривалість зменшується, але сила, яка завжди є в моєму арсеналі, відрізняє справжнього надважковаговика від інших. Моя сила не залежить від того, як швидко я рухаюся чи наскільки я витривалий, вона залежить від важеля та техніки.

Я все ще маю здатність нокаутувати цілий локомотив. Ця нокаутуюча сила, Усику, – останнє, що мене покине, і я все ще ношу її в собі. Коли я вдарю тебе, ти відчуєш 21 перемогу та 16 нокаутів мого минулого, а також голод мого майбутнього».