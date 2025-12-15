Колишній чемпіон світу британець Санні Едвардс для Boxing King Media розповів, чи був він здивований тим, що володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) хоче битись з американським нокаутером Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Не особливо, бо, судячи з ринку, його ім’я й досі на слуху. У нього був чудовий відрізок у статусі чемпіона надважкої ваги. У певний момент він виглядав так, що, хоч і був меншим і, можливо, технічно не таким хорошим, як суперники, з якими виходив у ринг, усе одно глухо їх нокаутував.

Я не знаю, але, думаю, ми вже втратили того Вайлдера. Мені здається, якщо подивитися на деякі його виступи, у нього просто немає тієї люті й руйнівної потужності, які колись були. Без цього складається враження, що в нього майже немає шансів проти Усика. Хіба що один – влучити великою правою, і на цьому бій закінчиться. Окрім цього, як Вайлдер може перебоксувати Усика? Для мене це виглядає нерозв’язною проблемою.

У нього величезне ім’я в Америці, а Усик – це топ, він справді може битися з ким захоче. Це не так, що він зобов’язаний постійно виходити на надконкурентні бої. Він знову і знову обирав найкращу опозицію, найбільші поєдинки – від крузервейту до надважкої ваги. Він одразу вийшов на елітний рівень і реально не втрачав часу. Зараз він трохи поза рингом, і якщо він поб’ється з Вайлдером – я б на це не скаржився».