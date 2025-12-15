Британський надважковаговик Дейв Аллен (24-7-2, 19 KO) оцінив ідею проведення поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO). Хевівейтера цитує fightnews.info:

Я гадаю, що перемога над Вайлдером доповнить комплект. Джошуа, Ф'юрі та Вайлдер були головними бійцями нашого покоління перед тим, як прийшов Усик і все зруйнував. Тож з цього погляду і, можливо, з погляду заробітку грошей я розумію, чому він хоче цей бій.

Але, на мою думку, нинішній Деонтей Вайлдер не заслуговує на шанс побитися за титул чемпіона світу. Однак якщо це добре для бізнесу, то їхній бій відбудеться. Але я не думаю, що Вайлдер – заслужений претендент, ні.