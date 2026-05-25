Президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував дії арбітра в поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландцем Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Слова наводить iFL TV.

Очільник організації повністю підтримав рішення судді Марка Лайсона, який зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Лише одна людина може бачити очі бійця. Лише одна людина може оцінити ситуацію. Дуже легко судити здалеку, дивлячись по телевізору або з різних ракурсів, враховуючи драму, що відбувається.

Але рефері зобов’язаний зупинити бій, навіть якщо це всього за одну секунду до кінця раунду або всього бою, як було у випадку з Хуліо Сезаром Чавесом і Мелдріком Тейлором. Життя боксера в руках рефері. Тому я підтримую Марка Лайсона. Я дуже пишаюся ним, і те, що він побачив, змусило його зупинити бій.