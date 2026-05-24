Голова Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх заявив про бажання влаштувати повторний поєдинок між володарем титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Слова наводить The Stomping Ground.

Саудівський чиновник висловив незгоду з рішенням рефері зупинити бій в 11-му раунді.

Я думаю, що це погана зупинка. Я хочу побачити реванш у майбутньому. Я нарахував перевагу Ріко в чотири бали. Але знаєте що? Хочу прояснити: Усик був близьким до перемоги нокаутом, але я хотів побачити ще один раунд.

Якщо Усик погодиться на бій з Кабаєлом, то подивимося, що станеться. Але я зроблю ще один поєдинок для Верховена.