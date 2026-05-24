Голова Queensberry Promotions Френк Воррен поділився думками про поєдинок за титул WBC у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, який завершився перемогою українця нокаутом в 11-му раунді. Слова наводить Sky Sports.

Мені здавалося, що бій з Ріко для Усика буде доволі рутинною роботою, але все виявилося не так. Старий Ріко проявив багато мужества, бажання і був дуже агресивним у своїх рухах та в тому, як ішов уперед. На мій погляд, Верховен вигравав бій. Я не розумію, як рахували судді. Щиро вважаю, що Верховен забрав більше раундів, ніж Усик.

Я дійсно вважаю, що рефері міг би продовжити бій. При цьому рефері — це не хронометрист. Це не входить до його обов'язків. Він зупиняє бій, коли вважає це за доцільне. Це його робота. Але мені здається, що рефері міг би не зупиняти поєдинок, враховуючи, як все склалося в 11-му раунді. Це було його рішення, і бій вийшов дуже, дуже захоплюючим і став великим сюрпризом.