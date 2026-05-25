Денис Сєдашов

Боксерська комісія відсторонила нідерландського бійця Ріко Верховена (1-1, 1 КО) від виступів на 30 днів після поєдинку проти Олександра Усика (25-0, 16 КО) на вечорі боксу Glory in Giza в Єгипті. Повідомляє Sport Bible.

Рішення прийняте як запобіжний захід у зв'язку з ушкодженнями, яких Верховен зазнав під час бою. За регламентом, у разі поразки технічним нокаутом боксера відстороняють від поєдинків на 30 днів, а після чистого нокауту — на 60 днів.

