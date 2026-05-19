Знайшов спосіб перезавантажитися. Ріко Верховен помічений у культовому місці в Гізі
Боєць відправився у музей
близько 2 годин тому
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен після офіційної дуелі поглядів із володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) влаштував собі культурну програму та вирушив на екскурсію.
Нідерландець відвідав історичний музей, де зібрані унікальні артефакти, знайдені під час розкопок біля єгипетських пірамід. Поява зірки кікбоксингу викликала ажіотаж серед туристів. Втім, Верховен поводився максимально відкрито й охоче фотографувався з усіма.
Протистояння відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, в Гізі (Єгипет). В Україні офіційну трансляцію цієї унікальної події забезпечить платформа «Київстар ТБ».