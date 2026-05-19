Денис Сєдашов

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен після офіційної дуелі поглядів із володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) влаштував собі культурну програму та вирушив на екскурсію.

Нідерландець відвідав історичний музей, де зібрані унікальні артефакти, знайдені під час розкопок біля єгипетських пірамід. Поява зірки кікбоксингу викликала ажіотаж серед туристів. Втім, Верховен поводився максимально відкрито й охоче фотографувався з усіма.

Rico Verhoeven visits the Grand Egyptian Museum and makes his intentions clear ahead of his showdown with Oleksandr Usyk this Saturday 👑



🎟️ Get your tickets now: https://t.co/OsHAxqIJF3



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/tsxq7yFnjF — Ring Magazine (@ringmagazine) May 18, 2026

Протистояння відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, в Гізі (Єгипет). В Україні офіційну трансляцію цієї унікальної події забезпечить платформа «Київстар ТБ».