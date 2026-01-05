Денис Сєдашов

Американський чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 KO) розповів, хто мав ключовий вплив на його становлення як бійця.

За словами Бенавідеса, його аматорський досвід був мінімальним, однак справжню школу боксу він пройшов у спарингах із найсильнішими чемпіонами світу. Слова наводить The Ring Magazine.

Я віддаю Геннадію Головкіну всю повагу, яку він заслуговує, бо саме завдяки йому я став тим бійцем, яким я є сьогодні. Коли я спарингував з ним, це були справжні бої. Він підштовхував мене до нових рівнів, тому мені доводилося шукати різні способи, щоб не заважати, бо він бив щосили. Він змушував мене вчитися більше та підвищував мій IQ, просто перебуваючи там з ним. Знімаю капелюха перед Головкіним. Він чудова людина та великий чемпіон, як на рингу, так і поза ним. Я багато чому йому винен. Я багато чому в нього навчився. Я став тим боєць, яким я є сьогодні, завдяки цим спарингам. Девід Бенавідес

Бетербієв та Бенавідес дали згоду на бій.