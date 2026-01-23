Раян Гарсія та Барріос провели дебютну битву поглядів: відео
Титульний бій відбудеться на шоу в Лас-Вегасі
близько 1 години тому
Барріос та Гарсія / Фото - YouTube
Володар титулів WBC в напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) та американець Раян Гарсія (24-2, 20 КО) провели першу битву поглядів.
Поєдинок відбудеться 21 лютого в Лас-Вегасі.
Свій єдиний бій у напівсередній вазі Раян програв американцю Роландо Ромеро. Ця перемога принесла Ромеро регулярний титул WBA, згодом боксера підвищили до статусу повноцінного чемпіона.
Барріос свої два останні поєдинки завершив унічию, зокрема – проти 46-річного Менні Пакʼяо.
Нагадаємо, Гарсія відмовився від 20–25 млн за бій з Полом.