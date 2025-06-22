Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

- Андрію, вітаю з бронзовою медаллю. Задоволений нагородою?

- Так, задоволений, що бронза. Звичайно, є на чим працювати. Міг би показати кращий результат, але все попереду. Зрештою, дякуємо Богу, що є медалька.

- Чи все вдалося впродовж дистанції?

- Так, дистанція пройшла непогано, взяв гарно старт. Трішки всередині збився, де противники від мене відірвалися, але все ж таки я дотримав свій хід і фінішував на третій сходинці.

- Спринт, напевно, найулюбленіша ваша дистанція, крім олімпійських, так?

- Так, у нас спринт, взагалі, на високому рівні. У нас, як ви знаєте, головний тренер Юрій Чебан підняв дуже високу планку і тому стараюся тримати ії і надалі, показувати гарний результат. Дистанція мені, дійсно, дуже подобається. Звичайно, хочеться виступати і в олімпійських видах, зокрема, каное-двійці, де зараз у нас новий екіпаж. В заключний день чемпіонату у нас фінал.

Звичайно, хотів би подякувати всім причетним, своїй сім'ї, моїй дружині Анастасії Рибачок (дворазовій срібній призерці Олімпіади. - авт.). Передаю вітання і сину маленькому, який за мене дуже сильно вболіває.

Також хочу подякувати Юрію Чебану і Миколі Мацапурі за те, що сприяли підготовці, Міністерству молоді та спорту за те, що робили гарні умови для зборів.

Передусім, звичайно, хочу подякувати Збройним силам України, хочу подякувати 9-му спортивному клубу армії міста Одеса.

І, звичайно, вже всім тим людям, які нас боронять, які захищають нас кожного дня, дають можливість нам виступати на міжнародних аренах і показувати результат. А ми вже стараємось показувати максимальний результат, щоб не було прикро.

- Бачив, з кимось спілкувалися телефоном перед нагородженням…

- Зі своєю дружиною в першу чергу, також в мене мама дуже сильно переживає. Зразу дзвонить. Я їй сказав: «Мамо, все нормально, дякую за молитви».

- Який настрій на двійку?

- Бойовий. Медаль в спринті мені дуже підняла настрій. Думаю, що все буже супер, і ми покажемо максимальний свій результат.