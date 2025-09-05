Бабак виборола бронзу на чемпіонаті світу-2025 з веслувального марафону
Перше і друге місце посіли угорські спортсменки
близько 1 години тому
Українка Людмила Бабак виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслувального марафону, який проходить у угорському місті Дьор.
На дистанції 3,6 км у каное-одиночці Бабак показала третій результат — 18:40.95, поступившись лише угорським спортсменкам: переможниці Софії Каталін Чорбі (18:25.50) та срібній призерці Софії Норі Кішбан (18:29.79).
Ще одна українська каноїстка, Олена Циганкова, фінішувала п’ятою з часом 19:19.10.
Збірна України – у топ-3 медального заліку ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное.