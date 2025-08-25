Володимир Кириченко

Жіноча збірна України з веслування посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті світу-2025.

Наша команда завоювала 4 золоті та 1 срібну медаль.

Людмила Лузан стала чемпіонкою у двійці на олімпійській дистанції 500 метрів, виграла в одиночці та у двійці з Іриною Федорів на 200 м, а в останній день перемогла в заїзді в каное-одиночці на дистанції 200 м.

Таким чином, 28-річна Людмила встановила новий рекорд за кількістю нагород на одному чемпіонаті світу.

Окрім Лузан, ще одну медаль у скарбничку команди Марина Мажула, яка посіла друге місце в фіналі паравеслування на байдарках на дистанції 200 м класу KL1.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное. Мілан, Італія. Медальний залік, жінки

1. Угорщина – 15 (7+3+5)

2. Велика Британія – 9 (4+1+4)

3. Україна – 5 (4+1+0)

Нагадаємо, Україна вперше виграла чемпіонат світу у каное-двійці на 200 м.