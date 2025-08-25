Збірна України – у топ-3 медального заліку ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное
Лузан встановила рекорд за кількістю нагород на одному турнірі
близько 1 години тому
Жіноча збірна України з веслування посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті світу-2025.
Наша команда завоювала 4 золоті та 1 срібну медаль.
Людмила Лузан стала чемпіонкою у двійці на олімпійській дистанції 500 метрів, виграла в одиночці та у двійці з Іриною Федорів на 200 м, а в останній день перемогла в заїзді в каное-одиночці на дистанції 200 м.
Таким чином, 28-річна Людмила встановила новий рекорд за кількістю нагород на одному чемпіонаті світу.
Окрім Лузан, ще одну медаль у скарбничку команди Марина Мажула, яка посіла друге місце в фіналі паравеслування на байдарках на дистанції 200 м класу KL1.
Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное. Мілан, Італія. Медальний залік, жінки
1. Угорщина – 15 (7+3+5)
2. Велика Британія – 9 (4+1+4)
3. Україна – 5 (4+1+0)
Нагадаємо, Україна вперше виграла чемпіонат світу у каное-двійці на 200 м.
