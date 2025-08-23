Історичне золото! Україна вперше виграла ЧС у каное-двійці на 200 м
Медаль найвищого ґатунку завоювали Людмила Лузан та Ірина Федорів
близько 1 години тому
Українські каноїстки Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули друге золото на чемпіонаті світу з веслування, який триває у Мілані (Італія).
Цього разу дует українських спортсменок тріумфував у каное-двійці на дистанції 200 метрів, випередивши юлію трушкіну та інну нєдєлькіну з білорусі. Бронзові медалі виборола команда США.
Ця перемога стала історичною — адже вперше в історії Україна завоювала медаль чемпіонату світу в цій дисципліні.
Попереду в Людмили Лузан ще один фінальний виступ — в одиночці на дистанції 200 метрів, який відбудеться у неділю, 24 серпня.
Раніше повідомляли, що Лузан та Федорів — чемпіонки світу у каное-двійці.