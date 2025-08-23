Лузан — чемпіонка світу на дистанції 500 метрів у каное-одиночці
Для українки це друга медаль на цій світовій першості
близько 1 години тому
Українська каноїстка Людмила Лузан стала чемпіонкою світу на дистанції 500 метрів у каное-одиночці.
На планетарній першості, яка проходить у Мілані (Італія), українка впевнено виборола золото у своїй коронній дисципліні.
Лузан показала час 2:01,27 хв, залишивши позаду канадійку Кеті Вінсент (2:02,50) та іспанку Марію Кобреру (2:04,73).
Для Людмили Лузан це вже шостий титул чемпіонки світу та друга нагорода найвищого ґатунку на цьому чемпіонаті — напередодні вона здобула золото у парі з Іриною Федорів у каное-двійці на 500 м.