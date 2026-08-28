Сергій Разумовський

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок принесли Україні першу медаль чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное. У Познані українки здобули «срібло» у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Чинні чемпіонки Європи невдало розпочали фінал і після першої частини заїзду перебували поза межами четвірки лідерок. Однак у другій половині дистанції додали та фінішували другими. Переможницям із Німеччини Карлотті Лоске й Майке Якоб українки програли 0,63 секунди. «Бронзу» здобули ангеліна бардановська та інна нєдєлькіна.

П’єдестал, 500 м

Лоске / Якоб – 2:01,65; Лузан / Рибачок – +0,63; бардановська / нєдєлькіна – +1,02.

Це перший великий старт дуету після возз’єднання. Рибачок пропустила минулий сезон через вагітність і народження дитини, а у 2026 році повернулася до збірної. На чемпіонаті Європи українки виграли золото на дистанціях 200 і 500 метрів, а Лузан також перемогла в одиночних заїздах. Завдяки цим результатам Україна встановила рекорд за кількістю перемог на континентальній першості.

У Познані спортсменки ще виступлять у фіналі на 200 метрів 29 серпня о 17:06. Лузан також змагатиметься у півфіналі одиночного заїзду на 200 метрів 30 серпня, куди вийшла з найкращим часом.

Раніше Лузан було визнано найкращою спортсменкою червня в Україні.