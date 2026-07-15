Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет (НОК) України назвав каноїстку Людмилу Лузан найкращою спортсменкою червня за підсумками традиційного голосування експертної комісії.

Головним досягненням Лузан у першому місяці літа став виступ на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное в португальському Монтемор-у-Велю, де вона завоювала чотири золоті медалі.

Українка перемогла в одиночних заїздах на дистанціях 200 та 500 метрів, а також здобула дві золоті нагороди у каное-двійці на аналогічних дистанціях у парі з Анастасією Рибачок.

Лузан та Рибачок здобули золото чемпіонату Європи у каное-двійці на 500-метрівці.