Магнус Карлсен виграв чемпіонат світу з бліцу 2025
Норвезький гросмейстер у фіналі турніру в обіграв Нодирбека Абдусатторова
25 хвилин тому
Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен здобув перемогу на чемпіонаті світу з бліцу 2025 року, який проходив у Досі (Катар).
У фінальному поєдинку він обіграв узбецького шахіста Нодирбека Абдусатторова з рахунком 2,5:1,5.
У жіночому турнірі перемогу здобула казахстанська шахістка Бібісара Асаубаєва, яка у фіналі обіграла українку Анну Музичук.
Для Карлсена це вже дев'ятий титул чемпіона світу з бліцу.
