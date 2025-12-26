FIDE ухвалила рішення щодо статусу дорослих шахістів з росії та білорусі
Представники країн-агресорок продовжать змагатися під нейтральною символікою
35 хвилин тому
Фото: FIDE
FIDE на своєму офіційному сайті опублікувала оновлену інформацію щодо допуску дорослих шахістів з росії та білорусі до міжнародних змагань:
На дорослих змаганнях гравці з росії та білорусі змагатимуться під нейтральною символікою. Рада ФІДЕ уповноважена затверджувати цю символіку та приймати рішення щодо символіки, що використовуватиметься в майбутньому, враховуючи додаткові консультації з МОК, а також практику інших міжнародних федерацій, визнаних МОК.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України виграла чемпіонат Європи.
Поділитись