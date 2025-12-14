Денис Сєдашов

Міжнародна шахова федерація (FIDE) ухвалила рішення допустити російських шахістів до участі у міжнародних командних і індивідуальних змаганнях із використанням національної символіки.

Відповідне рішення було прийняте під час Генеральної асамблеї FIDE. За повернення росіян до турнірів проголосував 61 делегат, проти висловився 51 представник.

Нагадаємо, російських шахістів було відсторонено від участі у міжнародних змаганнях у 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну.

Рада FIDE запропонувала допустити росіян до командних турнірів.