Рада FIDE запропонувала допустити росіян до командних турнірів
Міжнародна федерації шахів знову пішла на зустріч терористам
24 хвилини тому
Рада Міжнародної федерації шахів (FIDE) запропонувала допустити російських шахістів до командних змагань у нейтральному статусі. Про це повідомив пропагандистське видання ТАСС із посиланням на слова прес-служби організації.
Джерело заявило, що Генасамблеї FIDE також було рекомендовано зняти обмеження щодо проведення змагань на території білорусі.
Символи, під якими виступатимуть спортсмени, буде затверджено пізніше. Засідання Генасамблеї відбудеться 14 грудня.
російські шахісти з 2022 року були позбавлені права брати участь у міжнародних змаганнях. У січні 2025 року FIDE допустила до командних змагань спортсменів, вік яких не перевищує 18 років.
Влітку жіноча збірна росії отримала право брати участь у чемпіонаті світу під прапором FIDE.
Чоловіча збірна України – чемпіон Європи з шахів
