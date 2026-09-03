Норвегія не допускатиме росіян до лижних змагань попри рішення FIS
Норвежці блокуватимуть участь спортсменів із країн-терористок
Норвезька федерація лижних видів спорту оголосила про відмову допускати російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території у сезоні-2026/2027.
Рішення діє попри позицію Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), яка дозволила виступ атлетів у нейтральному статусі. Повідомляє Dagbladet.
Норвезька федерація лижного спорту підтверджує своє раніше ухвалене рішення: спортсмени з росії та білорусі не отримають дозволу на участь у міжнародних змаганнях. Навіть під нейтральним прапором. Норвезька федерація лижного спорту керується рішеннями більшості в FIS, але водночас має намір чітко донести свою позицію з цього питання на міжнародному рівні.
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