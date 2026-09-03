Павло Василенко

За результатами тендеру медіасервіс MEGOGO здобув ексклюзивні права на трансляцію в Україні нового циклу турнірів національних збірних УЄФА у 2026–2028 роках.

До пакету увійшли Ліга націй УЄФА сезону 2026/27 та 2027/28, Європейська кваліфікація до Євро-2028 та фінальний турнір чемпіонату Європи 2028 року. Новий цикл офіційних матчів європейських збірних розпочнеться у вересні 2026-го з Ліги націй.

Груповий етап Ліги націй-2026/27 стартує 24 вересня та триватиме до 17 листопада. Команди Ліг A, B і C проведуть по шість матчів – удома та на виїзді проти кожного суперника у своїй групі.

Поєдинки будуть доступні на OTT-платформі у всіх передплатах MEGOPACK та у передплаті «Спорт», а також на телеканалах MEGOGO Футбол. Матчі збірної України додатково транслюватимуть за передплатою «Оптимальна» та безплатно на каналі «MEGOGO СПОРТ» у Т2 і кабельних мережах.

Україна зіграє у групі B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Перші матчі команда проведе на виїзді – 25 вересня проти Угорщини та 28 вересня проти Грузії.

Потім українці зіграють із Північною Ірландією та Угорщиною вдома, а груповий етап завершать виїзними матчами проти Північної Ірландії та Грузії.

Переможець групи B2 напряму підніметься до Ліги A, друге місце дасть шанс підвищитися через стики, третє означатиме боротьбу за збереження прописки, а четверте – виліт до Ліги C.

Після Ліги націй MEGOGO також покаже європейську кваліфікацію та фінальну частину Євро-2028.