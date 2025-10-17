Володимир Кириченко

російські лижники не зможуть виступити на етапі Кубка світу в Руці, про це заявила президентка Лижної асоціації Фінляндії Сірпа Коркатті.

Цитує Коркатті Helsingin Sanoma.

«росіянам нічого робити в Руці, оскільки діє заборона на їхній в’їзд до країни». Отже, росіяни не можуть обійти заборону, запроваджену урядом, рішенням спортивних організацій? «Згідно з нашою інтерпретацією, вони не можуть. Ми поки що нікуди не зверталися, щоб перевірити це питання».

Нагадаємо, що 21 жовтня Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) ухвалить рішення, чи будуть росіяни допущені до участі в міжнародних змаганнях під егідою FIS.

Етап Кубка світу у фінському місті Рука відбудеться з 28 до 30 листопада.

